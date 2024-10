San Siro, ad WeBuild: "Due stadi separati sono una follia. Quando capiranno quanto tempo ci vuole in Italia..." (Di domenica 13 ottobre 2024) La saga del nuovo stadio si arricchisce di nuove polemiche e dichiarazioni. Dopo quanto affermato dal presidente del Milan Paolo Scaroni - `Io Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) La saga del nuovoo si arricchisce di nuove polemiche e dichiarazioni. Dopoaffermato dal presidente del Milan Paolo Scaroni - `Io

Stadio di San Siro - Sala : "Presto sapremo quanto vale" - Non c'è ancora una data per il prossimo incontro tra il Comune di Milano da una parte e Milan e Inter dall'altra, ma per il sindaco Beppe Sala occorre accelerare. Il primo cittadino lo ha detto venerdì mattina a margine della presentazione del nuovo studentato all'Istituto Marchiondi di Baggio... (Milanotoday.it)

San Siro - roba da ricchi : quanto costano i biglietti del Milan - tifosi in fuga dalla Champions - Altrimenti c'è sempre il divano, una birra fresca e una manciata di soldi in più nel portafogli.  . Sta di fatto che gli altri anni in alcuni settori i biglietti sono terminati in tre ore. Poi l'atteggiamento dei due leader, Leao e Theo Hernandez, che ogni tanto sembrano estraniarsi dalle dinamiche del club, come a sentirsi superiori rispetto a quanto accade attorno a loro. (Liberoquotidiano.it)