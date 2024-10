Precipita e muore sul Legnone a 45 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) Colico (Lecco), 13 ottobre 2024 – Una escursionista di 45 anni è morta sul Legnone. È Precipitata dal sentiero che corre sulla cresta della montagna più alta della provincia di Lecco con i suoi 2.610 metri di altezza. L’allarme L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi da un secondo escursionista che era con lei. Si sono subito messi in marcia i tecnici volontari del Soccorso alpino della squadra di Premana della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, mentre dalla base di Caiolo sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio. All’arrivo dei soccorritori, la 45enne però era morta, in seguito ai traumi incompatibili con la vita riportati nella caduta di decine di metri. I soccorritori hanno provveduto a recuperare la salma e trasferire il feretro a Lecco. Ilgiorno.it - Precipita e muore sul Legnone a 45 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Colico (Lecco), 13 ottobre 2024 – Una escursionista di 45è morta sul. Èta dal sentiero che corre sulla cresta della montagna più alta della provincia di Lecco con i suoi 2.610 metri di altezza. L’allarme L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi da un secondo escursionista che era con lei. Si sono subito messi in marcia i tecnici volontari del Soccorso alpino della squadra di Premana della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, mentre dalla base di Caiolo sono decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio. All’arrivo dei soccorritori, la 45enne però era morta, in seguito ai traumi incompatibili con la vita riportati nella caduta di decine di metri. I soccorritori hanno provveduto a recuperare la salma e trasferire il feretro a Lecco.

