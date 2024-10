Perugia, buona anche la seconda: la squadra biancorossa in vetta alla Serie B (Di domenica 13 ottobre 2024) buona anche la seconda per la Sisas Pallacanestro Perugia che, dopo aver superato Pontedera all’esordio, si impone anche a Senigallia nella prima trasferta stagionale del campionato di Serie B.Finisce 31-48 con le marchigiane che piazzano il primo canestro di giornata con Vigna. Olajide Perugiatoday.it - Perugia, buona anche la seconda: la squadra biancorossa in vetta alla Serie B Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)laper la Sisas Pcanestroche, dopo aver superato Pontedera all’esordio, si imponea Senigallia nella prima trasferta stagionale del campionato diB.Finisce 31-48 con le marchigiane che piazzano il primo canestro di giornata con Vigna. Olajide

L'Entella non si ferma più - espugnata anche Perugia - L'Entella batte in trasferta il Perugia 1-0 e si prende la terza vittoria di fila. La squadra di Gallo segna nel primo tempo, poi controlla senza troppi problemi per portarsi a casa il successo che vale il ritorno in testa alla classifica del campionato. Chiavaresi primi insieme al Pescara a... (Genovatoday.it)

Perugia - inferno di pioggia. Oltre un metro di acqua anche dentro le case. Donna salvata nella notte - Quasi 200 millimetri di pioggia in 48 ore hanno lasciato il segno in Umbria. Buona parte della provincia di Perugia è stata, infatti, duramente colpita da questa ondata di maltempo ormai conclusa, che ha avuto una ‘riacutizzazione’ inaspettata nella notte tra venerdì e sabato. Frane e smottamenti anche in zona San Marino, ma la circolazione stradale è garantita. (Lanazione.it)

Poste Italiane semplifica la richiesta dell’Isee 2024 : disponibile online anche per la provincia di Perugia - Poste Italiane ha annunciato una nuova modalità per i cittadini di Perugia e provincia, di accedere online ai dati necessari per la richiesta dell’Isee 2024. Un sistema rapido e comodo per ottenere le informazioni relative ai rapporti con Poste Italiane per l’anno 2022, essenziali per accedere a. (Perugiatoday.it)