Perde l'orientamento durante l'escursione alla Forra di Riofreddo, interviene il Soccorso Alpino e Spelologico (Di domenica 13 ottobre 2024) SASSOFERRATO – Si è resa conto di aver perso l’orientamento durante l’escursione, ed ha così prontamente allertato il numero unico per le emergenze. La stazione di Ancona del Soccorso Alpino e Spelologico Marche si è così attivata oggi intorno alle 18 per recuperare una signora che si era persa Anconatoday.it - Perde l'orientamento durante l'escursione alla Forra di Riofreddo, interviene il Soccorso Alpino e Spelologico Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) SASSOFERRATO – Si è resa conto di aver perso l’l’, ed ha così prontamente allertato il numero unico per le emergenze. La stazione di Ancona delMarche si è così attivata oggi intorno alle 18 per recuperare una signora che si era persa

