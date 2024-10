Velvetgossip.it - Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2024

(Di domenica 13 ottobre 2024) Scopri cosa riservano gli astri dal 13 al 19per ogni segno zodiacale. Amore, lavoro, e fortuna sono protagonisti, influenzati dalle configurazioni astrali. L’le dal 13 al 19 si prospetta interessante, con importanti movimenti astrali che influenzeranno amore, lavoro e benessere generale. Seguiamo i segni zodiacali per capire cosa aspettarsi in questa– velvetgossip: cosa prevedono le stelle Ariete (21 marzo – 19 aprile) Questaè un buon momento per prendere iniziative in campo lavorativo. Mercurio in Scorpione porterà chiarezza nella comunicazione, permettendoti di affrontare conversazioni delicate con tatto. In amore, potrebbero sorgere incomprensioni, ma con pazienza si potranno risolvere. Consiglio: Evita decisioni impulsive e concentra le tue energie su ciò che conta davvero.