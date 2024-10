Corrieretoscano.it - Operai aggrediti a colpi di spranga, in migliaia al corteo di solidarietà di Seano

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) CARMIGNANO – C’era circa un migliaio di persone fra istituzioni, partiti e sindacati alla marcia per il diritto di sciopero e contro lo sfruttamento organizzata da Sudd Cobas dopo l’aggressione al picchetto di lavoratori dell’azienda Lin Weidong dinella notte fra martedì e mercoledì 8 e 9 settembre scorsi. Ad aprire il, che ha visto la partecipazione, fra gli altri, del governatore Eugenio Giani e dell’assessora Monia Monni, del Comune di Prato con l’assessora Maria Logli, del sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti e deglidell’ex stabilimento Gkn di Campi Bisenzio uno striscione con la scritta Giù le mani da chi sciopera e Stop mafie e sfruttamento, per rivendicare il diritto a lavorare otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, invece di turni quotidiani da 12 ore senza ferie e malattia.