Omicidio di Rozzano e la promessa della fidanzata di Manuel Mastrapasqua. È morto mentre le mandava un vocale (Di domenica 13 ottobre 2024) Manuel Mastrapasqua, il 31enne vittima di Omicidio a Rozzano, stava chattando con la fidanzata quando è stato accoltellato a morte per delle cuffie Notizie.virgilio.it - Omicidio di Rozzano e la promessa della fidanzata di Manuel Mastrapasqua. È morto mentre le mandava un vocale Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 13 ottobre 2024), il 31enne vittima di, stava chattando con laquando è stato accoltellato a morte per delle cuffie

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Manuel - il sindaco di Rozzano chiede che si faccia giustizia - Un invito a "fare giustizia". Così il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti (centrodestra), in un post su Facebook pubblicato sabato sera, non appena si è saputo che il killer di Manuel Mastrapasqua era stato catturato. In quel momento Daniele Rezza, 20 anni da compiere, si trovava al comando dei... (Milanotoday.it)

Omicidio di Rozzano - confessa il killer di Manuel : "Non pensavo d'averlo ucciso" - E’ la confessione che Daniele Rezza, il 18enne di Rozzano che ha ucciso Manuel Mastropasqua, ha fatto ai carabinieri. E Rezza, al suo primo lavoro a chiamata come cassiere in un supermercato. . . La Polfer di Alessandria ha visto sui binari un ragazzo con un atteggiamento confuso e gli ha chiesto: «C'è qualcosa che non va?». (Gazzettadelsud.it)

Omicidio a Rozzano - fermato un 19enne : Manuel Mastrapasqua accoltellato per gli auricolari - La sorella della vittima aveva dichiarato che non erano stati ritrovati gli auricolari del fratello. Il 19enne, residente a Rozzano insieme ai genitori, ha precedenti per furto e rapina e lavora in un supermercato, diverso da quello della vittima. Il giovane era stato individuato dalle telecamere di zona in cui il sospettato veniva inquadrato armato di coltello camminare in zona. (Open.online)