Non solo la stanza dell'ascolto a Torino, a Modena sono ripresi i presidi antiabortisti 40 Days for Life

Fino al 3 novembre, davanti al Policlinico della città, un gruppo di volontari cosiddetti pro-Life si raduna per pregare e cercare di dissuadere le donne che vogliono interrompere una gravidanza

