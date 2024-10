Netanyahu, leader Ue facciano pressione su Hezbollah (Di domenica 13 ottobre 2024) "Sfortunatamente, alcuni leader europei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa l'Unifil come scudo umano proprio come Hamas a Gaza usa l'Unrwa", lo ha detto in un discorso registrato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Quotidiano.net - Netanyahu, leader Ue facciano pressione su Hezbollah Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "Sfortunatamente, alcunieuropei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a, che usa l'Unifil come scudo umano proprio come Hamas a Gaza usa l'Unrwa", lo ha detto in un discorso registrato il premier israeliano Benyamin

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĆ¹ recenti.

Hezbollah cerca un leader e prepara la scissione dalla guerra di Gaza - Haifa, dalla nostra inviata. Non accadeva dal 2006 che Haifa venisse attaccata con tanta potenza e anzi, nel 2006 Hezbollah, a cadenza di circa tre lanci al giorno, non er... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

7 ottobre - da Haniyeh a Nasrallah : tutti i leader di Hamas e Hezbollah assassinati in un anno - Nei 12 mesi di guerra seguiti al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, Israele ha agito con lā€™obiettivo di far saltare la struttura dei principali gruppi che compongono il cosiddetto ā€˜Asse della resistenzaā€™, una serie di formazioni facenti capo allā€™Iran in Medioriente. Il successore alla guida del gruppo non ĆØ ancora stato scelto. (Lapresse.it)

Libano - Hezbollah : ā€œScontri con esercito di Israele al confineā€. Hamas : ā€œLeader brigate al-Qassam ucciso in raidā€ - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: ā€œNel mondo piĆ¹ amici che nemiciā€. (Adnkronos) ā€“ Hezbollah riferisce di scontri con le truppe israeliane al confine con il Libano. "I soldati del nemico israeliano hanno tentato di nuovo di avanzare verso la periferia del villaggio di Odaisseh (Adaysseh)" e 'gli scontri continuano', ... (Webmagazine24.it)