Metro M4 di Milano già sospesa il giorno dopo l’inaugurazione: “Problema tecnico, ci scusiamo” (Di domenica 13 ottobre 2024) A poche ore dalla celebratissima inaugurazione dell’intero tratto della linea M4 della Metropolitana di Milano il servizio è stato sospeso per circa mezz’ora a causa un Problema tecnico al software Hitachi, l’azienda che ha realizzato diversi sistemi dell’infrastruttura. Il 12 ottobre il sindaco Beppe Sala e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini hanno tagliato il nastro della “blu”, che collega San Cristoforo all’aeroporto di Linate. Lo stop momentaneo era stato comunicato dall’Azienda trasporti milanesi con questo messaggio: “Stiamo lavorando per risolvere un Problema tecnico che ci ha costretto a sospendere il servizio. Ci scusiamo. Consultate la mappa per alternative di viaggio”. Ilgiorno.it - Metro M4 di Milano già sospesa il giorno dopo l’inaugurazione: “Problema tecnico, ci scusiamo” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A poche ore dalla celebratissima inaugurazione dell’intero tratto della linea M4 dellapolitana diil servizio è stato sospeso per circa mezz’ora a causa unal software Hitachi, l’azienda che ha realizzato diversi sistemi dell’infrastruttura. Il 12 ottobre il sindaco Beppe Sala e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini hanno tagliato il nastro della “blu”, che collega San Cristoforo all’aeroporto di Linate. Lo stop momentaneo era stato comunicato dall’Azienda trasporti milanesi con questo messaggio: “Stiamo lavorando per risolvere unche ci ha costretto a sospendere il servizio. Ci. Consultate la mappa per alternative di viaggio”.

