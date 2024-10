M.O., Schlein: da Netanyahu azioni criminali, va fermato (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) – “Dopo i violenti attacchi dei giorni scorsi alle postazioni Unifil, oggi l’ennesimo sconfinamento di carri armati dell’Idf verso le posizioni delle forze di pace dell’Onu, che in questi anni, con il contributo fondamentale dei militari italiani, hanno svolto un lavoro prezioso nella regione. Netanyahu va fermato, le sue azioni criminali non possono essere più tollerate”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “Ma gli appelli alla de-escalation – afferma – restano vani se non proviamo a fare tutto ciò che è nella nostra disponibilità per fermare questa spirale di guerra. Il Governo sostenga la posizione già espressa da altri leader europei per fermare ogni esportazione di armi a Israele. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) – “Dopo i violenti attacchi dei giorni scorsi alle postUnifil, oggi l’ennesimo sconfinamento di carri armati dell’Idf verso le posizioni delle forze di pace dell’Onu, che in questi anni, con il contributo fondamentale dei militari italiani, hanno svolto un lavoro prezioso nella regione.va, le suenon possono essere più tollerate”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly. “Ma gli appelli alla de-escalation – afferma – restano vani se non proviamo a fare tutto ciò che è nella nostra disponibilità per fermare questa spirale di guerra. Il Governo sostenga la posizione già espressa da altri leader europei per fermare ogni esportazione di armi a Israele.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo : Schlein - 'Pd non c'entra con manifestazione - ma rivendico diritto di criticare Netanyahu' - Noi siamo distanti da ogni metodo violento o azione violenta. Roma, 6 ott (Adnkronos) - Alla manifestazione 'pro Pal' di Roma "non è andato nessuno del Pd, non era organizzata dal Pd, non ha aderito il Pd e aveva una piattaforma molto distante dalla posizione del Pd. Però rivendico il diritto di criticare duramente le scelte del governo israeliano che stanno portando a una escalation". (Liberoquotidiano.it)

Schlein : “Israele in Libano? Netanyahu lo fa solo per la sua sopravvivenza politica. Meloni si impegni per un cessate il fuoco immediato” - Serve che il governo italiano si impegni di più insieme alla comunità internazionale per ottenere un cessate il fuoco e fare finire questa guerra”. Da mesi chiediamo un cessate il fuoco a Gaza che purtroppo non è arrivato e lì continua un massacro di civili” ha aggiunto. “Seguiamo con grande preoccupazione l’escalation di queste ore in Libano. (Ilfattoquotidiano.it)