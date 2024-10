Justcalcio.com - L’ex stella del Man Utd Angel Gomes ha elogiato il momento “sublime” dell’Inghilterra

(Di domenica 13 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:, ex centrocampista del Manchester United. (Foto di Julian Finney/Getty Images) All’Inghilterra sono bastati solo 18 minuti per passare in vantaggio nella partita di Uefa Nations League in casa della Finlandia domenica. I Tre Leoni hanno un disperato bisogno di un risultato dopo la scioccante sconfitta casalinga per 2-1 contro la Grecia a metà settimana, che ha rimesso in dubbio le loro speranze di promozione in Lega A. Dopo un paio di passaggi nervosi iniziali, l’Inghilterra ha ritrovato il ritmo e ha spinto i padroni di casa sempre più indietro. Sono stati premiati al 18? quando l’attaccante del Manchester City Jack Grealish ha trovato spazio all’interno dell’area, finendo oltre il portiere del Bayer Leverkusen Lukas Hradecky. Tuttavia, èa meritare forse il maggior merito per il gol.