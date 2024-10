L'attacco di Arcoraci (Italia Viva): «Basta versare lacrime di coccodrillo sulla Fiera di Padova» (Di domenica 13 ottobre 2024) «Molti piangono oggi sul mancato sviluppo a vocazione espositiva della nostra Fiera di Padova. Però io ricordo che ancora nel 2015, preoccupato delle sorti del nostro Ente Fieristico, in cui avevo ricoperto sia il ruolo in Giunta di PadovaFiere, che quello in Fiera Immobiliare, poi dimessomi Padovaoggi.it - L'attacco di Arcoraci (Italia Viva): «Basta versare lacrime di coccodrillo sulla Fiera di Padova» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) «Molti piangono oggi sul mancato sviluppo a vocazione espositiva della nostradi. Però io ricordo che ancora nel 2015, preoccupato delle sorti del nostro Ente Fieristico, in cui avevo ricoperto sia il ruolo in Giunta diFiere, che quello inImmobiliare, poi dimessomi

