Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata (Di domenica 13 ottobre 2024) Aspyr non si limiterà a riproporre i tre giochi, ma ha introdotto una serie di miglioramenti per renderli più appetibili al pubblico moderno Lara Croft sta per tornare in un'edizione rimasterizzata delle sue avventure in Tomb Raider: Aspyr ha annunciato il ritorno della "Darkness Trilogy" con Tomb Raider IV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla Sbircialanotizia.it - Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Aspyr non si limiterà a riproporre i tre giochi, ma ha introdotto una serie di miglioramenti per renderli più appetibili al pubblico modernosta perre in un'edizionedelle sue avventure in: Aspyr ha annunciato il ritorno della "" conIV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla

