La truffa dei finti sordomuti colpisce anche in fiera: tre arresti (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl trucco dei finti sordomuti che chiedono soldi per un’associazione di disabili colpisce ancora in fiera, che in questo fine settimana ha richiamato migliaia di persone in occasione del Salone Nautico. La vittima è un ragazzo di 25 anni Bolognatoday.it - La truffa dei finti sordomuti colpisce anche in fiera: tre arresti Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl trucco deiche chiedono soldi per un’associazione di disabiliancora in, che in questo fine settimana ha richiamato migliaia di persone in occasione del Salone Nautico. La vittima è un ragazzo di 25 anni

