La strana coppia Liz Cheney-Kamala Harris: neocon e Dem alleati contro Trump (Di domenica 13 ottobre 2024) Liz Cheney potrebbe avere un ruolo nell'eventuale e futura amministrazione di Kamala Harris: il ritorno dei neocon. La strana coppia Liz Cheney-Kamala Harris: neocon e Dem alleati contro Trump InsideOver. It.insideover.com - La strana coppia Liz Cheney-Kamala Harris: neocon e Dem alleati contro Trump Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Lizpotrebbe avere un ruolo nell'eventuale e futura amministrazione di: il ritorno dei. LaLize DemInsideOver.

