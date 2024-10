La Rosa della Vendetta: Stasera, 13 ottobre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5 (Di domenica 13 ottobre 2024) nuovo appuntamento Stasera, domenica 13 ottobre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda Stasera su Canale 5! Comingsoon.it - La Rosa della Vendetta: Stasera, 13 ottobre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 13 ottobre 2024), domenica 13, con Ladelle, laTVcon Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi insu Canale 5!

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La rosa della vendetta" - stasera in tv : le anticipazioni del 13 ottobre 2024 - Scopriamo cosa accade nel corso del settimo appuntamento con la seconda stagione de "La rosa della vendetta", la serie turca in onda su Canale 5 oggi, domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle 21.20. Riusciranno Deva e Gulcemal a sposarsi? La rosa della vendetta, anticipazioni del 13 ottobre... (Today.it)

La Rosa della Vendetta : Stasera - 6 ottobre 2024 - nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5 - Nuovo appuntamento stasera, domenica 6 ottobre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda stasera su Canale 5!. (Comingsoon.it)

La Rosa della Vendetta - anticipazioni puntata di stasera - 6 ottobre - su Canale 5 : Gulendam furiosa con Mert - Gulcemal chiede a Deva di sposarlo - L’uomo finge di volersi togliere la vita, e la sua messinscena riesce così bene che non solo Gülendam lo perdona, ma promette anche di non dire niente a suo fratello Gülcemal. Il protagonista si precipita in ospedale. Subito dopo le proibisce di rivelare a Gülcemal la verità su Deva e Mert, per paura che il fratello possa decidere di uccidere suo marito. (Superguidatv.it)