La mamma di Manuel Mastrapasqua contro il papà di Daniele Rezza: "Ha cercato di farlo scappare" (Di domenica 13 ottobre 2024) Angela Mastrapasqua, madre di Manuel, attacca il padre di Daniele Rezza e critica le parole del sindaco di Rozzano Notizie.virgilio.it - La mamma di Manuel Mastrapasqua contro il papà di Daniele Rezza: "Ha cercato di farlo scappare" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Angela, madre di, attacca il padre die critica le parole del sindaco di Rozzano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Daniele Rezza - chi è il killer di Manuel Mastrapasqua (morto per delle cuffiette). L'idea della fuga in Francia e la confessione : «Non pensavo di averlo ucciso» - Ha aspettato poco più di 24 ore prima di consegnarsi alle forze delle ordine Daniele Rezza. È la mattina di sabato 12 ottobre. Il 19enne è alla stazione di Alessandria e decide... (Ilmessaggero.it)

La mamma di Manuel Mastrapasqua : “L’assassino è stato aiutato da suo padre” - Lunedì Daniele Rezza sarà interrogato dal gip per l’udienza di convalida del fermo per omicidio e rapina. Il sindaco dice che Rozzano è un posto sicuro ma vada lui in giro alle 3 di notte. . . “Manuel era un bravo ragazzo, non faceva del male a nessuno, sempre positivo, era una persona tranquillissima, riservata», ha concluso. (Ilgiorno.it)

Manuel Mastrapasqua - la rabbia della mamma contro il papà di Daniele Rezza : «Doveva portarlo in caserma - l'ha fatto scappare» - Dopo il fermo per omicidio di Daniele Rezza, il 19enne reo confesso dell'uccisione di Manuel Mastrapasqua, parla la madre della vittima, che ai microfoni di Mediaset attacca i genitori... (Leggo.it)