Italia-Israele: orario e dove vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni (Di domenica 13 ottobre 2024) L'Italia, dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio allo stadio Olimpico, scenderà in campo contro Israele, nella partita valida come quarta giornata del gruppo B della Lega Ilmessaggero.it - Italia-Israele: orario e dove vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L', dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio allo stadio Olimpico, scenderà in campo contro, nella partita valida come quarta giornata del gruppo B della Lega

Dor Peretz : «Italia-Israele? Un piacere tornare in Italia - ma so che l’atmosfera non sarà delle migliori» - Le parole di Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana, in vista di Italia-Israele di Nations League Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana ha parlato in conferenza stampa in vista di Italia-Israele di domani in Nations League. Di seguito le parole del centrocampista ex Venezia. (Calcionews24.com)

Israele - Shimon : “Italia? Vogliamo essere competitivi - dobbiamo restare in partita per tutta la gara” - Avevamo bisogno di un centrale di gamba sinistra e vediamo come andrà a sostituire l’assente”. Il match? Italia e Francia giocano in modo diverso ma l’approccio è simile, a tratti abbiamo giocato bene contro la Francia e anche all’andata contro l’Italia. Abbiamo preparato qualcosa per i tifosi? Abbiamo preparato qualcosa per i tifosi? Con noi ci sono i migliori ragazzi di Israele, siamo ... (Terzotemponapoli.com)

Italia-Israele - Peretz : “Situazione non facile - vogliamo portare emozioni al nostro paese” - A parlare in conferenza stampa alla vigilia di Israele-Italia è Dor Peretz, calciatore del Maccabi Tel Aviv con dei trascorsi nel nostro Paese. The post Italia-Israele, Peretz: “Situazione non facile, vogliamo portare emozioni al nostro paese” appeared first on SportFace. . La situazione in Israele non è facile, giocare a calcio in questi giorni è difficile, ma vogliamo portare un po’ di ... (Sportface.it)