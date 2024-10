Israele, raid su Gaza: 5 bimbi uccisi mentre giocavano. Drone di Hezbollah fa 40 feriti a Binyamina (Di domenica 13 ottobre 2024) Quattro paramedici della Croce rossa sono rimasti feriti in un doppio raid israeliano contro una casa a Srebbine, nel sud del Libano. Distrutte 2 moschee nella stessa area: 5 morti Proseguono i combattimenti di Israele tra il Libano e la Striscia di Gaza e sale il numero anche delle vittime civili. Oggi cinque bambini sono Sbircialanotizia.it - Israele, raid su Gaza: 5 bimbi uccisi mentre giocavano. Drone di Hezbollah fa 40 feriti a Binyamina Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Quattro paramedici della Croce rossa sono rimastiin un doppioisraeliano contro una casa a Srebbine, nel sud del Libano. Distrutte 2 moschee nella stessa area: 5 morti Proseguono i combattimenti ditra il Libano e la Striscia die sale il numero anche delle vittime civili. Oggi cinque bambini sono

Media - 18 morti in raid d'Israele su scuola Nuseirat - L'agenzia turca Anadolu rende noto, citando fonti mediche, che "almeno 18 persone sono morte in un raid israeliano contro gli alloggi scolastici nel campo profughi di Nuseirat a Gaza". Le stesse fonti precisano che tra le vittime si contano "anche donne e bambini". (Quotidiano.net)