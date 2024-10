“In passato purtroppo l’ho fatto”. Ballando con le Stelle, la rivelazione choc di Anna Lou lascia di sasso giuria e pubblico (Di domenica 13 ottobre 2024) A Ballando con le Stelle è stato svelato il significato dei tatuaggi e dei piercing di Anna Lou Castoldi. La giovane figlia di Morgan e Asia Argento si sta confermando sempre più come la rivelazione della nuova edizione del programma. Ha conquistato davvero tutti nello show di Milly Carlucci: pubblico e giuria. Anna Lou ha ricevuto moltissimi complimenti anche nell’ultima puntata, andata in onda il 12 ottobre su Rai Uno. In coppia con il maestro Nikita Perotti, ha portato in pista una salsa travolgente, reinterpretata in chiave moderna. Oltre a dimostrarsi una talentuosa ballerina, la ragazza ha mostrato una grande sensibilità, senza paura di rivelare al pubblico le proprie paure e fragilità più intime, quelle dell’anima. La 23enne aveva già raccontato, ad esempio, quanto abbia dovuto lottare contro i pregiudizi nella sua vita. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Acon leè stato svelato il significato dei tatuaggi e dei piercing diLou Castoldi. La giovane figlia di Morgan e Asia Argento si sta confermando sempre più come ladella nuova edizione del programma. Ha conquistato davvero tutti nello show di Milly Carlucci:Lou ha ricevuto moltissimi complimenti anche nell’ultima puntata, andata in onda il 12 ottobre su Rai Uno. In coppia con il maestro Nikita Perotti, ha portato in pista una salsa travolgente, reinterpretata in chiave moderna. Oltre a dimostrarsi una talentuosa ballerina, la ragazza ha mostrato una grande sensibilità, senza paura di rivelare alle proprie paure e fragilità più intime, quelle dell’anima. La 23enne aveva già raccontato, ad esempio, quanto abbia dovuto lottare contro i pregiudizi nella sua vita.

