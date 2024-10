Il robot selvaggio: svelata la data di uscita in VOD dell'ultimo film d'animazione di Chris Sanders (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo pochi giorni dalla sua uscita in sala, è stata annunciata l'uscita in VOD dell'ultimo film d'animazione di Chris Sanders, Il robot selvaggio. Il robot selvaggio questo fine settimana raggiungerà un impressionante secondo posto al botteghino, nel suo terzo weekend di uscita, ma la DreamWorks ha deciso di accelerare l'uscita in VOD, fissando la data al 15 ottobre. Ciò significa che sarà disponibile in digitale solo 18 giorni dopo il lancio nelle sale americane. Megalopolis: flop annunciato, solo 4 milioni d'incasso, Il robot selvaggio primo con 35 milioni Di cosa parla il film? L'incontro/scontro tra natura e tecnologia è al centro de Il robot selvaggio, emozionante pellicola scritta e diretta dallo stesso regista di Lilo & Stitch, Chris Sanders, disponibile nelle sale italiane Movieplayer.it - Il robot selvaggio: svelata la data di uscita in VOD dell'ultimo film d'animazione di Chris Sanders Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo pochi giorni dalla suain sala, è stata annunciata l'in VODd'di, Il. Ilquesto fine settimana raggiungerà un impressionante secondo posto al botteghino, nel suo terzo weekend di, ma la DreamWorks ha deciso di accelerare l'in VOD, fissando laal 15 ottobre. Ciò significa che sarà disponibile in digitale solo 18 giorni dopo il lancio nelle sale americane. Megalopolis: flop annunciato, solo 4 milioni d'incasso, Ilprimo con 35 milioni Di cosa parla il? L'incontro/scontro tra natura e tecnologia è al centro de Il, emozionante pellicola scritta e diretta dallo stesso regista di Lilo & Stitch,, disponibile nelle sale italiane

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Robot Selvaggio : un sequel è ufficialmente in lavorazione alla DreamWorks - it - Da chi il cinema lo ama. La fuga del robot selvaggio è il secondo libro della serie, che si presume sarà fonte d’ispirazione per l’annunciato sequel. Lupita Nyong’o è la voce di Il Robot Selvaggio Parlando dell’ispirazione dietro la sua performance vocale nella foto, Nyong’o ha scherzato dicendo di aver preso appunti da “voci AI come Alexa e Siri”. (Cinefilos.it)

Il Robot Selvaggio - Lupita Nyong'o sul doppiaggio : "Siri ed Alexa prime fonti d'ispirazione" - Il Robot Selvaggio: l'ispirazione della Nyong'o durante il doppiaggio Prodotto dalla DreamWorks Animation, Il robot selvaggio è …. Durante la proiezione londinese de Il Robot Selvaggio, Lupita Nyong'o ha sottolineato come per il doppiaggio del robot si sia ispirata ad Alexa, Siri ed altre voci artificiali "Mi sono ispirata alle voci AI come Alexa e Siri", ha scherzato Lupita Nyong'o parlando del ... (Movieplayer.it)

Il Robot Selvaggio - il sequel è in lavorazione alla DreamWorks - Sanders, candidato tre volte all’Oscar, sceneggiatore e regista di Dragon Trainer della DreamWorks Animation, The Croods e Lilo & Stitch della Disney, ha diretto il film d’animazione da una sceneggiatura da lui stesso scritta. . “Quello è stato il punto di partenza per Roz e il suo viaggio verso l’autorealizzazione e l’evoluzione dell’autoespressione“. (Metropolitanmagazine.it)