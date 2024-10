Il Premio Internazionale Padre Pio va a monsignor Giulio Cerchietti (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’associazione DonatoriNati è stata presente alla XXIII edizione del Premio Internazionale Padre Pio. Il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari ha consegnato il prestigioso riconoscimento a S.E. Rev.ma monsignor Giulio Cerchietti, Officiale della Congregazione per i Vescovi della Santa Sede, responsabile Ufficio Internazionale Ordinariati Militari. Dopo la raccolta straordinaria di sangue interforze, che ha visto una grande partecipazione di giovani e forze dell’ordine, un’altra occasione per divulgare la cultura della donazione di sangue, anche da un palco così importante e prestigioso. Il presidente nazionale DonatoriNati ha omaggiato S.E. monsignor Cerchietti di una sciarpa Donatorinati: il prelato ha voluto subito indossarla a testimonianza di una piena condivisione di tali valori. Anteprima24.it - Il Premio Internazionale Padre Pio va a monsignor Giulio Cerchietti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’associazione DonatoriNati è stata presente alla XXIII edizione delPio. Il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari ha consegnato il prestigioso riconoscimento a S.E. Rev.ma, Officiale della Congregazione per i Vescovi della Santa Sede, responsabile UfficioOrdinariati Militari. Dopo la raccolta straordinaria di sangue interforze, che ha visto una grande partecipazione di giovani e forze dell’ordine, un’altra occasione per divulgare la cultura della donazione di sangue, anche da un palco così importante e prestigioso. Il presidente nazionale DonatoriNati ha omaggiato S.E.di una sciarpa Donatorinati: il prelato ha voluto subito indossarla a testimonianza di una piena condivisione di tali valori.

