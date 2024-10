Lanazione.it - Il cippo di Pegaso dimenticato: “Grazie, il nostro appello è stato finalmente ascoltato”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Grosseto, 13 ottobre 2024 – “Sono contenta ed emozionata perché ilnon è rimasto in. Oltre all’Ordine professionale degli infermieri, hanno infatti contattato la nostra famiglia sia il Lions Club di Castiglione della Pescaia, che la Proloco di Tirli, che hanno detto di essere pronti ad impegnarsi perché ilche ricorda la tragedia ditorni al suo giusto decoro”. Parla con emozione Laura, la più piccola dei tre figli di Niccolò Campo, il medico che era a bordo dell’elisoccorsoe che perse la vita insieme a Giovanni Minetti, Paolo Brancaleon, Gemma Castorina e al paziente Paolo Massellucci. Insieme ai fratelli Angelo e Irene, e alla mamma Alessandra, qualche giorno fa ha scritto ai giornali per ricordare lodi abbandono in cui versa ilcommemorativo della tragedia che avvenne nella notte tra l’8 e il 9 ottobre del 2001.