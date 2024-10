Il Brindisi lotta ma a Casarano arriva un'altra sconfitta (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Brindisi manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, incassando la quarta sconfitta stagionale: allo stadio Capozza la formazione guidata da Nicola Ragno è stata sconfitta per 3-1 dal Casarano, al termine di una gara impostata bene dagli adriatici ma che si è compromessa Europa.today.it - Il Brindisi lotta ma a Casarano arriva un'altra sconfitta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilmanca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, incassando la quartastagionale: allo stadio Capozza la formazione guidata da Nicola Ragno è stataper 3-1 dal, al termine di una gara impostata bene dagli adriatici ma che si è compromessa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Brindisi lotta ma a Casarano arriva un'altra sconfitta - Il Brindisi manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, incassando la quarta sconfitta stagionale: allo stadio Capozza la formazione guidata da Nicola Ragno è stata sconfitta per 3-1 dal Casarano, al termine di una gara impostata bene dagli adriatici ma che si è compromessa... (Brindisireport.it)

Recupero seconda giornata Serie A2 : netta sconfitta per la Valtur Brindisi - BRINDISI - Netta sconfitta per la Valtur Brindisi in occasione del recupero della seconda giornata di Serie A2, disputato a sole quarantotto ore di distanza dalla trasferta di Cividale del Friuli. La squadra biancoazzurra subisce fin dalla palla a due la maggiore energia, precisione e lucidità... (Brindisireport.it)

Ueb Gesteco ha la meglio nel finale di gara : New Basket Brindisi sconfitta - Dopo un buon approccio al match, la squadra biancoazzurra deve fare i conti con le quattordici palle perse in fase offensiva che impediscono di. . . Appuntamento rinviato per la prima vittoria stagionale della Valtur Brindisi, sconfitta sul parquet di Cividale del Friuli nel secondo match di Serie A2. (Brindisireport.it)