Guardiola: "Mazzone era un allenatore di vecchia scuola. Mi aveva detto che non mi voleva ma poi..." (Di domenica 13 ottobre 2024) Immancabile un ricordo di Carlo Mazzone da parte di Pep Guardiola. Il primo ha allenato il secondo nella sua esperienza al Brescia, datata ormai Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Immancabile un ricordo di Carlo Mazzone da parte di Pep. Il primo ha allenato il secondo nella sua esperienza al Brescia, datata ormai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagina 0 | Guardiola e il commosso ricordo di Mazzone: si emoziona in diretta tv - Guardiola ha poi parlato del suo futuro: "Lasciare il City? Non è vero. Devo riflettere. Nuovo allenatore dell'Inghilterra? Neanche questo è vero. Se avessi deciso lo direi. Neanche io lo so". Poi, sc ... (corrieredellosport.it)

Pep Guardiola a Che tempo che fa…" - Su Cruijff Su Cruijff: "Non riesco a immaginare come sarebbe potuta andare la mia vita e la mia carriera senza Cruijff. Mi ha insegnato tantissimo a livello tattico, ma soprattutto mi ha creato dal pu ... (informazione.it)

Guardiola: "Mazzone era un allenatore di vecchia scuola. Mi aveva detto che non mi voleva ma poi..." - Immancabile un ricordo di Carlo Mazzone da parte di Pep Guardiola. Il primo ha allenato il secondo nella sua esperienza al Brescia, datata ormai vent`anni fa. L`allenatore. (calciomercato.com)