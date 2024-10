Iltempo.it - Giorgetti avverte i ministri: “Fate proposte di tagli altrimenti farò io il cattivo”

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) «Si tratta di aspettare fino a martedì e tutto sarà più chiaro». Giancarloinvita ad attendere, a mettere un freno allo «stillicidio di interpretazioni» che negli ultimi giorni hanno accompagnato la legge di bilancio. Il giorno cerchiato in rosso dal titolare del Mef d'altronde coincide con la data in cui tornerà a riunirsi a palazzo Chigi il Consiglio deiche dovrà esaminare il Documento programmatico di bilancio (Dpb), nell'ultimo giorno utile per inviare il testo a Bruxelles. Testo che dovrà contenere le tabelle della prossima finanziaria, ovvero entrate ed uscite da tenere in equilibrio. Un lavoro in fase di limatura da parte del governo che deve reperire quelle risorse necessarie a completare le coperture di una manovra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 24 miliardi. Anche attraverso qualche sacrificio.