Frigo si incendia ed Eliana muore a 46 anni | indagati i manager LG

Il caso della morte di Eliana Rozio, l'insegnante di 46 anni deceduta a Beinasco nel 2020 a causa di un incendio causato dal suo Frigorifero LG, ha visto finalmente un'importante svolta. I due dirigenti di LG Electronics saranno chiamati a rispondere di omicidio e incendio colposi, oltre che di commercializzazione di prodotti pericolosi. Le indagini, riaperte dopo l'opposizione della parte civile, hanno portato all'accusa formale dei due due dirigenti di LG Electronics. L'accusa si basa principalmente sulla presunta violazione di una norma comunitaria che impone l'uso di materiali resistenti alla combustione e alla propagazione del fuoco nella costruzione di elettrodomestici.

