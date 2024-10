Festival dello sport: Carl Lewis disegna le corna sulla foto di Trump e poi la strappa (Di domenica 13 ottobre 2024) La leggenda dell’atletica leggera Carl Lewis è stato ospite al Festival dello sport di Trento. Il figlio del vento è stato poi invitato a commentare diverse foto che raffiguravano personaggi americani molto noti: “Anche voi siete d’accordo con me vero ragazzi? Siete d’accordo che non ci piace Trump?“, ha detto rivolgendosi al pubblico, un attimo dopo aver strappato una foto di Donald Trump, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Durante l’intervista all’ex velocista è stata mostrata l’immagine del tycoon, ha chiesto una penna e gli ha disegnato delle corna sulla fronte. “Adesso forse è meglio“, ha commentato tra gli applausi. Successivamente a Lewis è stata mostrata una foto di Kamala Harris, candidata dei democratici alla Casa Bianca. “La storia, questa è la storia. E noi ce la faremo. Questo è stato un momento speciale, voglio tenere qualche foto“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La leggenda dell’atletica leggeraè stato ospite aldi Trento. Il figlio del vento è stato poi invitato a commentare diverseche raffiguravano personaggi americani molto noti: “Anche voi siete d’accordo con me vero ragazzi? Siete d’accordo che non ci piace?“, ha detto rivolgendosi al pubblico, un attimo dopo averto unadi Donald, candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Durante l’intervista all’ex velocista è stata mostrata l’immagine del tycoon, ha chiesto una penna e gli hato dellefronte. “Adesso forse è meglio“, ha commentato tra gli applausi. Successivamente aè stata mostrata unadi Kamala Harris, candidata dei democratici alla Casa Bianca. “La storia, questa è la storia. E noi ce la faremo. Questo è stato un momento speciale, voglio tenere qualche“.

