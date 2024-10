Inter-news.it - Ferdico e la ‘sudditanza dell’Inter’: focus delle indagini – TS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Marco, esponente di spicco della Curva Nord dell’Inter, rappresenta unafigure chiave su cui indaga la Procura di Milano per comprendere lo svolgimento dei fatti oggetto dell’indagine “Doppia Curva”. LA SITUAZIONE – Le conversazioni tra Marcoe il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sono state l’oggetto principaledichiarazioni dell’allenatore piacentino agli inquirenti di Milano. In particolare, l’attenzione di chi sta indagando sul caso “Doppia Curva” riguarda la possibilità che si siano verificate pressioni da parte dell’ultras nerazzurro nei riguardi del tecnico nerazzurro per indurlo a convincere la società meneghina ad aumentare il numero dei biglietti per la finale di Champions League dell’Inter e per spingerlo a cambiare rotta nella gestione della rosa.