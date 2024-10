Eccellenza, tre pareggi per Foiano, Castiglionese e Baldaccio Bruni (Di domenica 13 ottobre 2024) Tre pareggi per le tre formazioni aretine del girone B di Eccellenza: la Baldaccio Bruni si ferma sullo 0 a 0 contro la Colligiana, un buon punto che da seguito alla vittoria contro l'Antella e che indirettamente fa un favore alla Castiglionese che si ferma sullo stesso risultato sul campo del Arezzonotizie.it - Eccellenza, tre pareggi per Foiano, Castiglionese e Baldaccio Bruni Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Treper le tre formazioni aretine del girone B di: lasi ferma sullo 0 a 0 contro la Colligiana, un buon punto che da seguito alla vittoria contro l'Antella e che indirettamente fa un favore allache si ferma sullo stesso risultato sul campo del

