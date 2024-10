Cosa manca a Tadej Pogacar per diventare il più grande ciclista di tutti i tempi: la Tripla Corona (Di domenica 13 ottobre 2024) Tadej Pogacar ha dominato anche il Giro di Lombardia chiudendo un 2024 perfetto con le vittorie a 2 grandi Giri (d'Italia e Tour), in due Monumento (Liegi-Baston-Liegi e Giro di Lombardia) e ai Mondiali di Zurigo su strada. Ma al fenomeno sloveno manca ancora qualCosa per diventare il più grande di sempre. Fanpage.it - Cosa manca a Tadej Pogacar per diventare il più grande ciclista di tutti i tempi: la Tripla Corona Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha dominato anche il Giro di Lombardia chiudendo un 2024 perfetto con le vittorie a 2 grandi Giri (d'Italia e Tour), in due Monumento (Liegi-Baston-Liegi e Giro di Lombardia) e ai Mondiali di Zurigo su strada. Ma al fenomeno slovenoancora qualperil piùdi sempre.

