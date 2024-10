"Ci sono risse anche di giorno" (Di domenica 13 ottobre 2024) Martina Marcello, 24 anni, è originaria di Bergamo. "Dall’area intorno al chiosco fino a lì – indica con la mano il perimetro dove i bambini vanno a giocare – è una parte bella e vivibile, ma la zona che si apre dietro non è opportuno frequentarla", spiega Martina, habitué del Parco, amica di Brunella. "Certo, i rischi peggiori si corrono di sera, anche se è capitato di assistere a tentativi di risse alle 15 di pomeriggio". Per evitare, però, che il nostro polmone verde diventi ricettacolo di delinquenti non bastano poche iniziative l’anno, osserva Martina: "La gente crea un certo tipo di ambiente, e più la qualità dell’offerta è alta maggiore è il tasso di sicurezza". Ilrestodelcarlino.it - "Ci sono risse anche di giorno" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Martina Marcello, 24 anni, è originaria di Bergamo. "Dall’area intorno al chiosco fino a lì – indica con la mano il perimetro dove i bambini vanno a giocare – è una parte bella e vivibile, ma la zona che si apre dietro non è opportuno frequentarla", spiega Martina, habitué del Parco, amica di Brunella. "Certo, i rischi peggiori si corrono di sera,se è capitato di assistere a tentativi dialle 15 di pomeriggio". Per evitare, però, che il nostro polmone verde diventi ricettacolo di delinquenti non bastano poche iniziative l’anno, osserva Martina: "La gente crea un certo tipo di ambiente, e più la qualità dell’offerta è alta maggiore è il tasso di sicurezza".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andreotti scrisse a Dalla Chiesa : “Conosco suo patriottismo”. E lui : “Le sono grato” - . (Adnkronos) – Nessun dissidio tra Andreotti e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Stefano Andreotti, dopo le polemiche per le parole di Rita Dalla Chiesa, sul 'favore fatto a un politico' con l'omicidio del padre generale, avvenuto a Palermo il 3 settembre del 1982, interviene assicurando che nessun ... (Webmagazine24.it)

Post su Facebook con divisa nazista - indagato il colonnello in pensione che scrisse : “Sono fascista e ne sono orgoglioso” - Ora il colonnello in pensione Giovanni Fuochi è indagato dalla Procura di Piacenza per l’ipotesi di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. È questo il reato, il 604 bis del codice penale, contestato, secondo quanto si apprende, nel decreto di perquisizione eseguito dalla Digos, dopo che l’ufficiale in passato al comando dell’aeroporto ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Risse per non pagare il conto al ristorante? Non è una novità - ci sono sempre casi così". Parlano i ristoratori di Gallipoli - Una famiglia, tre adulti e un bambino di circa 2 anni, ha mangiato e al momento del conto, è addirittura scappata. Per quanto riguarda i prezzi, poi sono assolutamente in linea con la proposta». L’alterco si è trasformato in urla, schiamazzi e qualche spinta, ma nonostante gli animi fossero surriscaldati, grazie ad alcune persone che hanno bloccato gli esagitati, la situazione non è degenerata. (Gamberorosso.it)