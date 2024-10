Chi sono i 4 figli di Raoul Bova avuti da due donne diverse (Di domenica 13 ottobre 2024) Raoul Bova ha sperimentato la paternità in due fasi diverse della sua vita. Dal 2000 al 2013 è stato sposato con Chiara Giordano e dal loro amore sono nati Alessandro Leon, nel 2000, e Francesco nel 2001. Nel 2015 è diventato papà per la terza volta: è nata Luna, frutto dell’amore con Rocio Munoz Morales con cui fa coppia fissa dal 2013. Nel 2018, poi, si è unita alla famiglia anche la piccola Alma. Raoul Bova, dunque, ha due figli grandi che hanno vissuto la separazione dei genitori in piena adolescenza, e due bimbe piccole. E le difficoltà nel coniugare queste due realtà non sono mancate. «Non ho mai imposto niente. Ho sempre detto: “Quando vi sentirete pronti di stare tutti insieme io sarò qua e vi aspetterò”. Ho avuto la soddisfazione di aspettare per dieci anni, poi piano piano hanno fatto un passo, poi un altro». Fino al giorno più bello che l’attore non potrà mai dimenticare. Metropolitanmagazine.it - Chi sono i 4 figli di Raoul Bova avuti da due donne diverse Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha sperimentato la paternità in due fasidella sua vita. Dal 2000 al 2013 è stato sposato con Chiara Giordano e dal loro amorenati Alessandro Leon, nel 2000, e Francesco nel 2001. Nel 2015 è diventato papà per la terza volta: è nata Luna, frutto dell’amore con Rocio Munoz Morales con cui fa coppia fissa dal 2013. Nel 2018, poi, si è unita alla famiglia anche la piccola Alma., dunque, ha duegrandi che hanno vissuto la separazione dei genitori in piena adolescenza, e due bimbe piccole. E le difficoltà nel coniugare queste due realtà nonmancate. «Non ho mai imposto niente. Ho sempre detto: “Quando vi sentirete pronti di stare tutti insieme io sarò qua e vi aspetterò”. Ho avuto la soddisfazione di aspettare per dieci anni, poi piano piano hanno fatto un passo, poi un altro». Fino al giorno più bello che l’attore non potrà mai dimenticare.

