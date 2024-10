Cade accidentalmente in una zona impervia, intervento dei Vigili del fuoco per salvare una persona (Di domenica 13 ottobre 2024) La squadra Speleo Alpino Fluviale della sede Centrale dei Vigili del fuoco di Forlì e una squadra del distaccamento volontario di Civitella di Romagna sono intervenute domenica 13 ottobre, alle 9,25, in località Seggio nel Comune di Civitella per soccorre una persona.Le squadre dei Vigili del Forlitoday.it - Cade accidentalmente in una zona impervia, intervento dei Vigili del fuoco per salvare una persona Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La squadra Speleo Alpino Fluviale della sede Centrale deideldi Forlì e una squadra del distaccamento volontario di Civitella di Romagna sono intervenute domenica 13 ottobre, alle 9,25, in località Seggio nel Comune di Civitella per soccorre una.Le squadre deidel

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due escursionisti si perdono nel bosco - doppio intervento dei vigili del fuoco - Firenze, 13 ottobre 2024 – Doppio intervento dei vigili del fuoco di Firenze per salvare escursionisti in difficoltà. L’uomo è stato raggiunto dai vigili del fuoco e consegnato ai familiari per il rientro a casa. Il primo è avvenuto intorno alle 13:30 per il recupero di una persona illesa ma disorientata, nel comune di Capraia e Limite in a sud di Alberone in Via di San Martino. (Lanazione.it)

Donna cade in una zona impervia - recuperata e salvata dai vigili del fuoco - La donna era caduta accidentalmente in una zona impervia nei pressi della Sp74 con probabile frattura ad un arto inferiore. Marradi (Firenze), 13 ottobre 2024 – Si è infortunata rompendosi una gamba dopo una caduta, ma è stata salvata dai vigili del fuoco. L'infortunata è stata soccorsa e consegnata al personale sanitario. (Lanazione.it)

Abano Terme - maxi incendio in un hotel : i vigili del fuoco mettono in salvo 273 persone. “Stanza piena di fumo - non vedevamo nulla. Salvati con una gru” - Quarantaquattro persone in ospedale per esalazioni e fratture: nessuno in pericolo di vita. Il governatore del Veneto: “Il coraggio dei pompieri ha permesso di evitare il peggio. Serve fare piena luce sull’accaduto”. (Repubblica.it)