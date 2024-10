Sport.periodicodaily.com - Bosnia-Erzegovina vs Ungheria – pronostico, formazioni, notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lae l’cercheranno di ottenere la prima vittoria della UEFA Nations League 2024-25 quando si affronteranno lunedì 14 ottobre a Zenica. Dopo aver raccolto un punto in tre partite, i padroni di casa sono in testa al Gruppo A3, mentre gli ospiti hanno un punto in più in terza posizione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueDopo aver conquistato la promozione in Lega A nel 2022-23, lasi trova ora ad affrontare una battaglia per evitare un immediato ritorno in Lega B.