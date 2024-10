Boato fino al centro storico di Napoli, terremoto nei Campi Flegrei: forte scossa alle 8.08 (Di domenica 13 ottobre 2024) Una forte scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione flegrea alle 8.08 di stamane, 13 ottobre. L'evento, ascrivibile al periodo di intensificazione del bradisismo che dura ormai da almeno un anno, era stato preceduto da diverse scosse di minore intensità, comunque Napolitoday.it - Boato fino al centro storico di Napoli, terremoto nei Campi Flegrei: forte scossa alle 8.08 Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unadiè stata avvertita chiaramente dalla popolazione flegrea8.08 di stamane, 13 ottobre. L'evento, ascrivibile al periodo di intensificazione del bradisismo che dura ormai da almeno un anno, era stato preceduto da diverse scosse di minore intensità, comunque

