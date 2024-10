Atp Anversa 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Inizia la settimana in Belgio con l’Atp 250 di. Nella giornata di domani qualche partita di tabellone principale e le ultime gare di qualificazione al main draw. Apriranno il tabellone Monteiro e Navone alle 15.30. In campo anche il tennista di casa Collignon contro Fucsovics e la testa di serie numero 6 Etcheverry contro la wild card Gasquet, che ha annunciato il ritiro al prossimo Roland Garros. ILCOMPLETO CENTRE COURT (Q) ore 11.00 (2) Seyboth Wild/Demanet vs (6) Lajal (Q) a seguire Basilashvili vs (4) Herbert vs Bailly ore 15.30 Monteiro vs (7) Navone a seguire (WC) Gasquet vs (6) Etcheverry a seguire (WC) Collignon vs Fucsovics COURT 1 (Q) ore 11.00 Vatutin vs (8) Guinard (Q) non prima delle 12.30 Van Assche/Sels vs Pujolras/Jianu non prima delle 14.00 Koepfer vs Carballes Baena Atpdi14SportFace.