Ascoltitv.it - Anticipazioni Le Iene Show del 13 ottobre 2024: inviati, temi, ospiti e scaletta

Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Questa sera, domenica 13, alle 21,20 su Italia 1 va in onda la prima puntata della nuova stagione de Le. Vediamodella serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Le–13Ecco ladella puntata di stasera: Le: Misseri confessa l’indicibile Stasera, domenica 13, Letornano con un’altra puntata ricca di sorprese. Tra i servizi più attesi, l’intervista choc a Michele Misseri che, a distanza di anni dal delitto di Sarah Scazzi, fa delle rivelazioni sconvolgenti. L’uomo, già condannato per concorso in soppressione di cadavere, ribadisce la sua colpevolezza per l’omicidio della nipote e, per la prima volta, ammette di aver tentato di abusare del suo corpo senza vita.