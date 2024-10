Movieplayer.it - Anna Kendrick ha chiesto aiuto a Paul Feig per il debutto alla regia: "Mi ha dato un consiglio severo"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La star di Pitch Perfect ha raccontato di averal regista per Woman of the Hour. Prima delha deciso di chiamareper chiedere consigli sulladi Woman of the Hour, il suo primo film dietro la macchina da presa. Come opera prima,ha scelto di raccontare la storia di un serial killer. Rodney Alcala partecipò e vinse una puntata del programma The Dating Game, e per avere qualche indicazione utile per la lavoraresua primacinematografica, l'attrice si è rivolta al regista di Le amiche della sposa. Severità e ammirazione "Stranamente, la prima persona che ho chiamato è stata, e l'unico motivo