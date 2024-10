Zonawrestling.net - AEW: Possibili ragioni del mancato debutto di Bobby Lashley a WrestleDream

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri notte è andato in scena WrestlDream con molta carne al fuoco e diversi colpi di scena. Tra i segmenti della serata quello del confronto tra MVP e Shelton Benjamin, da una parte, e Swerve Strickland e Prince Nana dall'altra. Come sappiamo MVP vuole l'ex campione AEW dalla sua parte, ma Strickland ha rifiutato l'offerta dicendo che non ha intenzione di tradire la sua famiglia. In molti a questo punto si sarebbero aspettati il debutto di Bobby Lashley, ma ciò non è avvenuto. Secondo quanto evidenziato da Ibou di WrestlePurists, l'AEW avrebbe deciso di non far debuttare Lashley ieri notte ritenendo che ci fosse già troppa carne al fuoco e diversi angle importanti in programma.