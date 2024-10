Abusi sessuali sul figlio, il bambino lo racconta agli assistenti sociali: indagato il padre (Di domenica 13 ottobre 2024) Sembrava la storia di una separazione difficile fra due coniugi, di quelle che avvocati e tribunali sono abituati quotidiniamente a gestire, che si è poi trasformata nella denuncia di Abusi sessuali vissuti fra le mura di casa da uno dei figli della coppia. Un minorenne che era stato sentito da Messinatoday.it - Abusi sessuali sul figlio, il bambino lo racconta agli assistenti sociali: indagato il padre Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sembrava la storia di una separazione difficile fra due coniugi, di quelle che avvocati e tribunali sono abituati quotidiniamente a gestire, che si è poi trasformata nella denuncia divissuti fra le mura di casa da uno dei figli della coppia. Un minorenne che era stato sentito da

