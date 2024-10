A 11 anni denuncia il papà: «Ci picchia tutte». In ospedale era finita anche sua sorella (Di domenica 13 ottobre 2024) JESI Per le tre sorelline, e la loro madre, vittime di maltrattamenti in famiglia, la Procura ha attivato un codice rosso. Il nuovo procedimento del Codice penale che tutela le vittime di violenza di Corriereadriatico.it - A 11 anni denuncia il papà: «Ci picchia tutte». In ospedale era finita anche sua sorella Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di domenica 13 ottobre 2024) JESI Per le tre sorelline, e la loro madre, vittime di maltrattamenti in famiglia, la Procura ha attivato un codice rosso. Il nuovo procedimento del Codice penale che tutela le vittime di violenza di

