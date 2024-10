Zaniolo torna in Nazionale: Spalletti lo convoca per la sfida contro Israele (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nicolò Zaniolo torna in Nazionale. Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha infatti convocato l’ex attaccante della Roma, ora all’Atalanta, in vista della sfida contro Israele, in programma lunedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 20.45. Il calciatore è atteso a Coverciano nel pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo Pellegrini, espulso ieri durante la partita contro il Belgio. Spalletti ha sempre mostrato grande fiducia verso il talento dell’Atalanta, ma i tanti problemi fisici degli ultimi anni ne hanno condizionato prestazioni e continuità, sia con i club che in Nazionale. L’ultima apparizione di Zaniolo con la maglia azzurra risale a marzo scorso, quando Nicolò fu convocato per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. .com - Zaniolo torna in Nazionale: Spalletti lo convoca per la sfida contro Israele Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nicolòin. Il ct dell’Italia Lucianoha infattito l’ex attaccante della Roma, ora all’Atalanta, in vista della, in programma lunedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 20.45. Il calciatore è atteso a Coverciano nel pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo Pellegrini, espulso ieri durante la partitail Belgio.ha sempre mostrato grande fiducia verso il talento dell’Atalanta, ma i tanti problemi fisici degli ultimi anni ne hanno condizionato prestazioni e continuità, sia con i club che in. L’ultima apparizione dicon la maglia azzurra risale a marzo scorso, quando Nicolò futo per le amichevoliVenezuela ed Ecuador.

