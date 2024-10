WhatsApp ha intenzione di limitare il numero di elenchi che si possono creare (Di sabato 12 ottobre 2024) Con il recente aggiornamento di WhatsApp beta gli sviluppatori stanno limitando il numero di elenchi che gli utenti possono creare. L'articolo WhatsApp ha intenzione di limitare il numero di elenchi che si possono creare proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - WhatsApp ha intenzione di limitare il numero di elenchi che si possono creare Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Con il recente aggiornamento dibeta gli sviluppatori stanno limitando ildiche gli utenti. L'articolohadiildiche siproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Truffa - falsi messaggi a nome dell'Asl su Whatsapp : "Non chiamate questo numero" - L'Asl mette in guardia alcuni utenti da una truffa che sta girando da diverso tempo tramite Whatsapp. Se sulla famosa App si riceve un messaggio dal numero 351.44.73.682, recante la dicitura ASL TNO, che invita a contattare urgentemente il numero 899.998.325 allora si tratta di qualcuno che sta... (Livornotoday.it)

Nuova versione Whatsapp senza numero di telefono - . Inoltre in un articolo pubblicato il 20 agosto 2024 sempre da WABetaInfo viene comunicato che nella versione di prova è possibile inserire un nome a propria scelta da far comparire nella lista contatti, a differenza di ciò che avviene attualmente dove il nome visibile è quello scelto da noi per la memorizzazione del numero. (Zon.it)

Come scrivere ad altri utenti su WhatsApp senza condividere il numero - La versione 2. Questo garantisce che i dati siano protetti anche al di fuori del dispositivo, offrendo agli utenti una maggiore sicurezza e tranquillità riguardo alla conservazione delle loro informazioni personali. La possibilità di utilizzare un nome utente e di contattare altre persone senza condividere il numero di telefono è particolarmente innovativa e potrebbe cambiare il modo in cui gli ... (Quotidiano.net)

Su WhatsApp potrai scrivere ad altri utenti senza avere il loro numero di telefono : la nuova funzione - L’obiettivo principale di questa nuova funzione è consentire agli utenti di cercare e connettersi con altre persone su WhatsApp senza dover condividere il proprio numero di telefono. 18. Questo significa che se un utente decide di chiamarsi “Il Magnifico”, gli altri potranno vederlo con quel nome all’interno dell’app. (Thesocialpost.it)