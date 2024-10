VISTO DA – Il miracolo di Sharon solidarietà all’americanata

VISTO DA – Il miracolo di Sharon, solidarietà all’americana(ta) (Di sabato 12 ottobre 2024) Una storia vera, di trent’anni fa, riportata sullo schermo nel febbraio dello scorso anno negli Stati Uniti e arrivata da poco in Italia grazie a Netflix: parliamo de Il miracolo di Sharon (titolo riadattato malamente rispetto all’originale Ordinary Angels), diretto da Jon Gunn. Un film – che potremmo definire davvero “molto americano” – porta sullo VISTO DA – Il miracolo di Sharon, solidarietà all’americana(ta) L'Identità. Lidentita.it - VISTO DA – Il miracolo di Sharon, solidarietà all’americana(ta) Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una storia vera, di trent’anni fa, riportata sullo schermo nel febbraio dello scorso anno negli Stati Uniti e arrivata da poco in Italia grazie a Netflix: parliamo de Ildi(titolo riadattato malamente rispetto all’originale Ordinary Angels), diretto da Jon Gunn. Un film – che potremmo definire davvero “molto americano” – porta sulloDA – Ildiall’americana(ta) L'Identità.

Il miracolo di Sharon - la recensione : un film tratto da un'incredibile storia vera - La storia è ambientata nel 1994 a Louisville, nello stato del Kentucky. Dramma con Hilary Swank e Alan Ritchson, su Netflix. Un giorno la donna legge sul giornale la vicenda di di Michelle Schmitt, una bambina di cinque anni che ha appena perso sua madre e ha urgentemente bisogno di un trapianto di fegato a causa di un'atresia biliare. (Movieplayer.it)

Michelle Schmitt oggi : che fine ha fatto la bambina de Il miracolo di Sharon - Si è laureata alla Spalding University e, come riporta Today, ha iniziato lavorare nel settore medico, in un reparto pediatrico. Il padre di Michelle, in un’intervista dell’epoca, disse che ad Omaha gli avevano chiesto come mai la bambina e la sua famiglia fossero stati al centro di una catena d’affetto così incredibile e lui rispose semplicemente: “Perché la gente di Louisville è fatta ... (Cinemaserietv.it)

Il miracolo di Sharon : la storia vera che ha ispirato il film (con un finale amaro) - Nel 2001 Michelle è stata sottoposta ad un altro trapianto, stavolta di rene, e la sua donatrice stavolta è stata una sua amica, Crystal. Quando arrivò il giorno in cui, dopo una lunga attesa, si rese finalmente disponibile un fegato per Michelle, la notte tra il 16 e il 17 gennaio 1994 Louisville fu colpita da una tempesta di neve senza precedenti. (Cinemaserietv.it)