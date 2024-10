"Una pergamena agli eredi dei partigiani uccisi" (Di sabato 12 ottobre 2024) Si svolgerà questa mattina a Premilcuore la commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione del paese dell’alta valle del Rabbi, avvenuta l’8 ottobre 1944. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e dal comitato provinciale dell’Anpi di Forlì-Cesena, con inizio alle 10.30 presso il Centro visite del Parco nazionale. Il programma prevede gli interventi e la partecipazione di Gianfranco Miro Gori, presidente provinciale dell’Anpi di Forlì-Cesena, di Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, di Diletta Maria Marlazzi, vicesindaco e assessore alla cultura. Parteciperanno alla commemorazione gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Premilcuore, con lavori grafici e letture di testi dedicati alla Resistenza e alla Costituzione Italiana. Ilrestodelcarlino.it - "Una pergamena agli eredi dei partigiani uccisi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si svolgerà questa mattina a Premilcuore la commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione del paese dell’alta valle del Rabbi, avvenuta l’8 ottobre 1944. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale e dal comitato provinciale dell’Anpi di Forlì-Cesena, con inizio alle 10.30 presso il Centro visite del Parco nazionale. Il programma prevede gli interventi e la partecipazione di Gianfranco Miro Gori, presidente provinciale dell’Anpi di Forlì-Cesena, di Sauro Baruffi, sindaco di Premilcuore, di Diletta Maria Marlazzi, vicesindaco e assessore alla cultura. Parteciperanno alla commemorazione gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Premilcuore, con lavori grafici e letture di testi dedicati alla Resistenza e alla Costituzione Italiana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Una pergamena agli eredi dei partigiani uccisi" - A Premilcuore si commemora l'80° anniversario della Liberazione con interventi, partecipazione degli studenti e deposizione di corona d'alloro in memoria degli otto partigiani uccisi. Iniziativa per s ... (ilrestodelcarlino.it)

Sabato e domenica appuntamento con le Giornate Fai d’Autunno - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano, per la tredicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per ... (picenonews24.it)

Lega a Pontida, Salvini: "Far pagare banchieri, non operai". Orbán e Vannacci sul palco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lega a Pontida, Salvini: 'Far pagare banchieri, non operai'. Orbán e Vannacci sul palco ... (tg24.sky.it)