Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 12:10 (Di sabato 12 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale appena ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo migliori annuncia di aver condotto un attacco missilistico contro la base di F ad Haifa non si placa la polemica contro te la vive per gli attacchi ad uno in una fonte o lo ha fermato d’Israele nuovamente aperto il fuoco contro posta Libero meridionali prendo altri due caschi blu di origine cingalese in una di queste basi e mi spiegate il conducente italiano che afferma Non abbandoniamo le basi è stato un errore di cell Esercito Italiano al Summit del nove di papo Giorgia Meloni ha fatto Arte con Emmanuel Macron e Pedro Sanchez per condannare gli attacchi dell’esercito israeliano alle truppe unifil in Libano è inaccettabile non deve più ripetersi l’avvertimento lanciato alone is delivered Italia Francia Spagna è scritto nero su bianco in una dichiarazione congiunta duro ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 12:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)dailynews radiogiornale appena ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo migliori annuncia di aver condotto un attacco missilistico contro la base di F ad Haifa non si placa la polemica contro te la vive per gli attacchi ad uno in una fonte o lo ha fermato d’Israele nuovamente aperto il fuoco contro posta Libero meridionali prendo altri due caschi blu di origine cingalese in una di queste basi e mi spiegate il conducente italiano che afferma Non abbandoniamo le basi è stato un errore di cell Esercito Italiano al Summit del nove di papo Giorgia Meloni ha fatto Arte con Emmanuel Macron e Pedro Sanchez per condannare gli attacchi dell’esercito israeliano alle truppe unifil in Libano è inaccettabile non deve più ripetersi l’avvertimento lanciato alone is delivered Italia Francia Spagna è scritto nero su bianco in una dichiarazione congiunta duro ...

