Turista si sente male in un rifugio sulle montagne di Lecco: salvato da una dottoressa sul posto (Di sabato 12 ottobre 2024) Al rifugio Roccoli Lorla nel Lecchese un uomo è andato in arresto cardiaco: è stato salvato da una dottoressa che si trovava sul posto.

Va in arresto cardiaco : turista salvato da una dottoressa al rifugio - Colpito da arresto cardiaco al rifugio Roccoli Lorla, un turista 47enne è stato letteralmente strappato alla morte nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre. È accaduto nella struttura montana sita in Valvarrone, dove l'uomo si era recato in escursione. Dopo il grave malore patito, intorno... (Leccotoday.it)

