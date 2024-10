Ttg di Rimini, protagonista la “Campania Divina” (Di sabato 12 ottobre 2024) Ecoturismo marino e turismo delle interne, il modello di reciproco scambio fra Salerno città del fare e della riqualificazione urbana e Vietri sul Mare perla della ceramica d’autore; i temi della sicurezza per gli ospiti e della sostenibilità per le comunità, delle reti diffuse sui territori di le dinamiche di impresa nel Sannio, a Napoli e a Caserta determinate sulle comunità locali dai riconoscimenti Unesco. Questi i focus di discussione e confronto organizzati e promossi dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania, dalla Direzione Generale Turismo e Politiche Culturali e dall’Agenzia Campania Turismo al TTG 2024 di Rimini. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ecoturismo marino e turismo delle interne, il modello di reciproco scambio fra Salerno città del fare e della riqualificazione urbana e Vietri sul Mare perla della ceramica d’autore; i temi della sicurezza per gli ospiti e della sostenibilità per le comunità, delle reti diffuse sui territori di le dinamiche di impresa nel Sannio, a Napoli e a Caserta determinate sulle comunità locali dai riconoscimenti Unesco. Questi i focus di discussione e confronto organizzati e promossi dall’Assessorato al Turismo della Regione, dalla Direzione Generale Turismo e Politiche Culturali e dall’AgenziaTurismo al TTG 2024 di

